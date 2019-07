Esce di strada con l'auto e si cappotta in un prato: un uomo finisce all'ospedale

Se l'è fortunatamente cavata con qualche ferita di media entità l'uomo che venerdì sera, poco dopo le 20.30, si è capottato con la sua auto in un campo dopo aver perso all'improvviso il controllo del suo mezzo. L'incidente è avvenuto in via Sanavalle a Follina e a finire in ospedale è stato il proprietario della vettura rimasta sottosopra a circa una trentina di metri dalla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano per la messa in sicurezza dell'area e il recupero del ferito rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo, i carabinieri di Cison di Valmarino per i rilievi di rito e il Suem 118 che, dopo aver soccorso in loco il malcapitato, lo ha poi portato all'ospedale coneglianese.