Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato: devono intervenire i pompieri

Ha improvvisamente perso il controllo della sua piccola utilitaria di colore rosso ed è poi uscito di strada finendo un un canale privo d'acqua a fianco di una pista ciclabile. L'incidente è successo verso le 11.15 di domenica in via Santambrogio a Badoere di Morgano. Fortunatamente non è successo nulla di grave, ma la persona alla guida è comunque rimasta incastrata nel mezzo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco affinché potesse essere liberata, visto anche che l'autovettura era adagiata su un fianco. Infine, sul luogo del sinistro sono poi intervenute le forze dell'ordine per i rilievi di rito e il Suem 118 per prestare i primi soccorsi al guidatore.

