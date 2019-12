Si schianta con l'auto poco distante da casa: morto un padre di famiglia

Non c'è pace in questa domenica di dicembre. Sulle strade della Marca, verso le 18.30, si è infatti consumato il quarto incidente mortale della giornata. Questa volta a perdere la vita un 32enne di colore (forse di nazionalità nigeriana), padre di famiglia, che si è schiantato con l'auto a poca distanza dalla propria abitazione in via Santandrà a Ponzano Veneto, nei pressi dell'incrocio con via Chiesa e vicino al nuovo ristorante Noïr. L'impatto, per motivi ancora da chiarire, è stato così violento che l'auto è rimasta capolvolta su un lato sull'asfalto. Nello schiantoil mezzo avrebbe anche urtato una donna poi portata per accertamenti in pronto soccorso. Sotto choc la moglie della vittima, scesa subito in strada con in braccio il loro bambino di pochi mesi. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, è poi giunta anche la polizia stradale per tutti i rilievi di rito.