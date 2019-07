Perde il controllo dell'auto e si schianta in un fossato: ferito un 64enne

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un incidente avvenuto sabato verso le 14.40 in via Scattolon a Lancenigo di Villorba. Per motivi ancora poco chiari, l'uomo che era alla guida, G.A. di 64 anni, ha improvvisamente perso il controllo della propria berlina ed è finito per schiantarsi contro la vegetazione a bordo strada, finendo infine con l'auto capovolta in un fossato. Sul posto si sono subito portate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, oltre al Suem 118 che ha aiutato l'uomo e un passeggero ad uscire dal mezzo. Solo però il 64enne è rimasto ferito nell'impatto, tanto che un ambulanza lo ha poi portato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per accertamenti.