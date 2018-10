Pauroso schianto frontale tra due auto: sette le persone ferite, tra cui quattro bambini

Pauroso schianto frontale tra due auto domenica poco dopo le 17 in via Tiveron in località Sant'Alberto di Zero Branco. A causa probabilmente della pioggia e della velocità sostenuta le due auto si sono infatti scontrate sulla carreggiata, rimanendo ampiamente danneggiate. Nell'impatto sono rimasti feriti tre adulti e purtroppo anche quattro bambini, tutti in breve tempo trasportati al pronto soccorso di Treviso dalle ambulanze del Suem 118. Sul posto poi, per mettere in sicurezza sia l'area che un veicolo a metano che perdeva gas, si sono portati anche i vigili del fuoco di Treviso.