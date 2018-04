Esce di strada con l'auto e finisce in un fossato: fondamentale l'intervento del Suem

CAVASO DEL TOMBA Tanto spavento e qualche ferita, ma fortunatamente nulla di così grave come sarebbe potuto essere. Questo quanto successo ad un uomo nel primo pomeriggio di sabato lungo via Valcavasia a Cavaso, nei pressi dei Vivai Menegon. L'uomo stava difatti guidando la sua auto quando, forse per un malore, ha perso il controllo del mezzo finendo in un fossato a bordo strada, rimanendo poi incastrato con le gambe nelle lamiere dell'autovettura. Immediato quindi l'intervento dei vigili del fuoco di Montebelluna che lo hanno prima liberato e poi consegnato alle cure del Suem 18. Sul posto sono infine giunte le forze dell'ordine per verificare le cause dell'incidente.