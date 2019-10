Si schianta con la moto contro un'auto: morto un centauro trevigiano

Gravissimo incidente sabato mattina, verso le 11.40, in via Verri a Mareno di Piave. A perdere la vita un motociclista di Vazzola che si è schiantato, per motivi ancora da chiarire, con la sua motocicletta contro una portiera laterale di una berlina Renault in corsa. L'impatto è stato violentissimo, tanto che l'uomo è caduto rovinosamente a terra rimanendo esanime sull'asfalto, mentre la moto ha terminato la sua corsa su un marciapiede a bordo strada. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione portati in breve tempo dal Suem 118 e dall'elisoccorso, per l'uomo non c'era infatti già più nulla da fare. Sul fatto indaga ora la polizia municipale.