Ubriaco perde il controllo della propria auto e si schianta contro la vetrina di un negozio

Nottata impegnativa quella tra venerdì e sabato per i vigili del fuoco di Conegliano. Verso le 1.40, infatti, i pompieri sono stati allertati per una fuoriuscita autonoma di strada di un'autovettura in via XI Febbraio, con abbattimenti anche di un cartello stradale. Giunti sul posto, hanno subito notato che il mezzo si era inesorabilmente schiantato contro la vetrina di un negozio della zona, provocando così diversi danni, mentre il proprietario si trovava poco distante in stato confusionale a causa del suo stato di forte alterazione alcolemica. A quel punto è stato contattato il Suem 118 che, dopo averlo soccorso sul posto, lo ha poi trasportato in ospedale per accertamenti. Infine sono giunti i carabinieri di Godega Sant'Urbano per tutti i rilievi di rito.

Gallery