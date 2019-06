Scontro tra un'auto e uno scooter nella notte: 50enne ricoverato all'ospedale

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di un pericoloso incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, verso le 00.40, nei pressi dell'incrocio tra via San Pelajo e viale della Repubblica, a pochi passi dalla pizzeria "da Pino". A scontrarsi sono stati uno scooter ed un Suv di colore rosso sgargiante. Ad avere la peggio il 50enne alla guida del mezzo a due ruote, subito trasportato in ospedale dal Suem 118 per accertamenti. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, per la messa in sicurezza dell'area, e i carabinieri per tutti i rilievi di rito.