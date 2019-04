Traffico in tilt lungo viale della Repubblica: auto si cappotta in strada

Un auto completamente capovolta su sé stessa al centro della carreggiata in viale della Repubblica. Questo quanto si poteva scorgere verso le ore 19 in viale della Repubblica a Treviso, nei pressi dello svincolo della Fonderia. Ancora poco chiare le cause del sinistro, ma l'auto ha subito danni importanti e i suoi occupanti sono stati poi portati all'ospedale per accertamenti. Sul posto esano comunque presenti sia il Suem 118 che i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...