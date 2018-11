Grave scontro frontale nella notte: quattro i feriti, di cui due incastrati tra le lamiere

Grave incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Treviso lungo viale Felissent, all'incrocio con via Ghirlanda, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. Per motivi ancora poco chiari un'automobile ed un furgoncino di colore bianco si sono improvvisamente scontrati frontalmente. Un impatto molto duro quello tra i due veicoli, tanto che due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere e ferite in maniera importante, tanto da necessitarsi un trasporto urgente all'ospedale Ca' Foncello (una ragazza di 22 anni, P.V., ed un ragazzo 25enne, B.M.) mentre altre due sono le persone rimaste ferite in maniera lieve. Nel dettaglio, i vigili del fuoco di Treviso sono stati allertati alle 2.50 e con il Suem 118 hanno subito effettuato i primi soccorsi alle vittime, per poi rimanere con forze dell'ordine sul posto fino alle 4.30 per mettere in sicurezza i luoghi dell'evento. Ingenti comunque i danni ad entrambi i mezzi coinvolti.