Fuggono ad un controllo di polizia ma si schiantano contro un negozio: grave un uomo

E' du due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella nottata tra sabato e domenica, verso le ore 3, in viale Luzzatti a Treviso. A causare lo schianto della berlina di colore grigio è stata la perdita di controllo del mezzo a causa dell'eccesso di velocità dovuto ad un inseguimento della stessa da parte di carabinieri e polizia dopo che l'auto non si era fermata in precedenza all'alt delle forze dell'ordine. Dopo una lunga corsa per le vie cittadine, però, l'uomo alla guida ha improvvisamente sbandato finendo per schiantarsi contro l'esterno de "L'Orto di Elfrida", fruttivendolo del posto. L'impatto è stato violentissimo, tanto che sono dovuti intervenire in vigili del fuoco per estrarre le vittime del sinistro dalle lamiere del mezzo rimasto capovolto in strada. Due di loro, in gravissime condizioni, sono state poi portate all'ospedale Ca' Foncello dove sono ora ricoverate in prognosi riservata, soprattutto un uomo che ha subito una delicata operazione chirurgica nella notte. La loro identità non è comunque ancora conosciuta in quanto, dai primi rilievi delle forze dell'ordine effettuati sul posto, pare viaggiassero senza documenti. Ingenti in ogni caso sia i danni al veicolo che al negozio, oltre ad aver divelto anche un palo della luce e alcuni paracarri.

