Scontro tra auto all'incrocio: trasportato all'ospedale un 46enne

E' di un ferito, fortunatamente non grave, il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto alle 13.30 di domenica lungo viale Monfenera, a due passi dal bivio con via Dalmazia a Treviso. Ancora poco chiare le cause del sinistro, ma per i rilievi è prontamente intervenuta la polizia locale. Per estrarre il 73enne straniero alla guida del mezzo rimasto capovolto su un lato sul marciapiede sono invece intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno poi consegnato alle cure del Suem 118 che lo ha infine portato all'ospedale Ca' Foncello per accertamenti.