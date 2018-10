Schianto frontale lungo viale Monte Grappa a Villorba: quattro le persone ferite

La pioggia scesa sabato sulla Marca ha già creato i primi danni. A farne le spese, anche se fortunatamente in maniera non grave, sono state quattro persone rimaste lievemente ferite in uno schianto frontale tra due auto sabato in viale Monte Grappa a Villorba, verso le 17.30. Sul posto, per prestare soccorso alle vittime del sinistro e per mettere in sicurezza l'area, sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, la polizia e il Suem 118.