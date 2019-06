Frontale con un camion nella notte: donna finisce con l'auto in un fossato

Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato, 40 minuti dopo la mezzanotte, in viale Venezia lungo la SS. 13 a Conegliano. A scontrarsi frontalmente sono stati una Fiat 500 e un camion e ad avere la peggio è stata la donna alla guida della piccola utilitaria che, dopo l'impatto ha terminato la sua corsa in un fossato a bordo strada. Sul posto sono quindi in breve intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano per estrarre la donna dalle lamiere dell'auto, completamente distrutta nella sua parte anteriore. Sul luogo dell'incidente sono poi giunti i gli agenti del Commissariato di Conegliano per i rilievi di legge e il Suem 118 che, dopo averla soccorsa in loco, ha poi trasportato la ferita in ospedale per accertamenti vito le sue gravi condizioni.

Gallery