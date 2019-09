Esce di strada con l'auto e abbatte un palo dell'illuminazione pubblica

Paura nella notte tra sabato e domenica per un incidente stradale avvenuto in via Marconi a Vidor. Verso le 4.20, infatti, una vecchia Fiat Panda di colore blu metallizzato è improvvisamente finita fuori strada andando prima ad abbattere un palo dell'illuminazione pubblica e per poi fermarsi ina uno spartitraffico nei pressi di un incrocio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma ancora poco chiare sono le cause d'origine del sinistro. Sul posto sono in ogni caso intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza tutta l'area.