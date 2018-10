Si schianta con l'auto fuoristrada: ferita una ragazza, deve intervenire l'elisoccorso

Verso le 16.50 di sabato ha improvvisamente perso il controllo del suo mezzo, una piccola utilitaria di colore grigio, e si è schiantata a bordo strada contro un muro di recinzione di un'abitazione, rimanendo ferita nell'impatto, perdendo coscienza. La vittima è una ragazza che è stata subito soccorsa dal Suem 118 e poi trasportata in elisoccorso all'ospedale più vicino. Sul posto, in via Martiri della Libertà a Vidor, sono poi giunti anche i vigili del fuoco di Treviso e Montebelluna per mettere in sicrezza l'intera area del sinistro.