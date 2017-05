Vidor, violento scontro tra auto ed un furgone: un ferito

VIDOR Incidente per fortuna senza gravi conseguenze quello avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, a Vidor in via Scandolera. A scontrarsi un trattore ed un furgone con quest'ultimo mezzo che avrebbe colpito il veicolo agricolo, in fase di svolta, ad una delle gomme, provocandone il rovesciamento su un lato. Il trattorista, soccorso dagli infermieri del Suem 118, se l'è cavata con alcune ferite non gravi. Il traffico è rimasto a lungo bloccato per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.