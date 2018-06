Scende dal furgone, travolto e ucciso da un tir in autostrada

VILLAMARZANA E' sceso dal suo furgone sulla corsia d'emergenza, lungo l'autostrada Bologna-Padova, nel tratto tra Villamarzana e Occhiobello in direzione del capoluogo euganeo, ma è stato travolto e ucciso da un camion in transito. La tragedia, avvenuta lunedì poco dopo le 21, è costata la vita a Vincenzo Sarachelli, 43 anni, residente a Isernia. L'uomo lascia la moglie e sei figli. Indagato per il reato di omicidio stradale il conducente dell'autoarticolato, un 23enne residente a Motta di Livenza. Sul posto sono intervenuti poco dopo le 21 la Polizia stradale di Altedo, i vigili del fuoco di Rovigo e il Suem.