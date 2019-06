Schianto in A27, auto fuori strada finisce in un campo: due feriti

Grave incidente poco dopo le 17 di oggi, venerdì, lungo l'autostrada A27 sulla direttrice Venezia-Belluno, poco prima del casello autostradale di Treviso nord, a Vascon di Carbonera. Una utilitaria, una Peugeot 208 nera, è uscita di strada ed ha terminato la sua corsa in un terreno agricolo. Sul posto, oltre agli agenti della polizia stradale del distaccamento della A27, giunti anche vigili del fuoco e gli infermieri del Suem 118 con elicottero, automedica ed ambulanza.

Le due donne che si trovavano a bordo del veicolo sono rimaste entrambe ferite: M.M. di 43 anni, la più grave che si trovava al volante del mezzo, e R.G., 71 anni . Entrambe sono residenti a Spinea, in provincia di Venezia. Per le malcapitate è scattato immediato il trasporto d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove attualmente si trovano ricoverate. Ignote per ora le cause dell'incidente, forse provocato da un improvviso malore accusato dalla conducente del veicolo.