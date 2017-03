Scontro tra auto e "gazzella" dei carabinieri di fronte al "Dema": feriti due militari

VILLORBA Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze quello avvenuto mercoledì poco dopo le 23.30 a Villorba lungo la Pontebbana, di fronte al locale "Dema". Un'auto di servizio dei carabinieri che viaggiava da Treviso in direzione di Maserada, da dove era arrivata la segnalazione di un furto in corso (a contattare il 112 una badanta), si è scontrata con una Opel Meriva, con al volante il 53enne B.G., villorbese.

L'auto dell'uomo è uscita dal parcheggio del "Dema" svoltando a sinistra, immettendosi nella stessa direzione di marcia della "gazzella" dei militari. L'automobilista non si era forse reso conto del sopraggiungere dell'auto dei militari. L'impatto è stato inevitabile e l'auto di servizio dei carabinieri è uscita di strada. Illeso il 53enne mentre i due militari di pattuglia, di 38 e 32 anni, sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati al Ca' Foncello di Treviso. Sul posto, oltre alle ambulanze del Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto che hanno effettuato i rilievi di legge.