Fontane, finisce sotto un camion: ciclista salvo per miracolo

VILLORBA Se l'è cavata con alcune lesioni ad un braccio ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso un 46enne, sfortunato protagonista di un incidente avvenuto alle 8.30 di stamattina, mercoledì, all'incrocio tra viale della Repubblica e via Fontane. L'uomo, in sella alla sua bicicletta, stava attraversando il passaggio pedonale di via Fontane, ed è stato travolto e agganciato da un camion che stava appunto svoltando da viale della Repubblica in via Fontane. Il ciclista è finito sotto il camion ma l'immediata frenata dell'autotrasportatore ha evitato il peggio. La bici è finita invece sotto le ruote del mezzo pesante. Sul posto, oltre al Suem 118, sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Villorba che hanno effettuato sul posto i rilievi di legge. Il traffico ha subito rallentamenti.