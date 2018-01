Scoppia pneumatico, auto finisce contro un palo: ferito un 57enne

VILLORBA Ha perso il controllo della sua auto, una Mercedes alimentata a gpl, a causa dello scoppio di uno degli pneumatici: il mezzo, fuori controllo, è andato a schiantarsi contro un palo dell'Enel. Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze l'automobilista, un 57enne, sfortunato protagonista di questo incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì, in via Fontane a Fontane di Villorba. Sul posto intervenuta un'ambulanza del Suem 118: gli infermieri hanno soccorso l'uomo, trasportandolo poi al Ca' Foncello per accertamenti. Giunti anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Villorba.