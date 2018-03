Scontro tra auto a Villorba: cinque persone finiscono in ospedale

VILLORBA Domenica nera sulle strade della provincia di Treviso. Dopo l'incidente mortale di Spresiano e la pericolosa fuoriuscita stradale che ha lasciato in fin di vita una coppia di anziani trevigiani, a Villorba ben cinque persone sono finite al pronto soccorso a causa di un grave incidente stradale avvenuto in via Pastro.

Erano le 15.10 quando due vetture si sono scontrate tra loro, rimanendo bloccate nel bel mezzo della carreggiata. Ancora una volta la causa scatenante sembra essere quella del maltempo che avrebbe reso scivoloso l'asfalto traendo in inganno i due guidatori. Ad avere la peggio sono state le cinque persone che si trovavano all'interno della Dacia finita frontalmente contro l'altro veicolo. A causa del violento impatto, tutti loro hanno avuto bisogno del trasporto al pronto soccorso di Treviso dove al momento si trovano ricoverati in condizioni che, secondo i medici, non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Sul posto, oltre agli uomini del Suem, anche i vigili del fuoco di Treviso che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'incidente e le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi sulla dinamica dell'accaduto.