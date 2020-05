Scontro frontale tra camion e auto, ferita una donna

Poteva avere consuenze tragiche l'incidente stradale avvenuto alle 13.40 oggi, giovedì, lungo via Postioma a Villorba. Per cause in corso di accertamento un camion e un'auto si sono scontrati frontalmente: ad avere la peggio una donna che era al volante del veicolo, una Renault Clio Nera. La donna, A.S., 50enne di Villorba, soccorsa dai vigili del fuoco di Treviso e infermieri del Suem 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi: non è fortunatamente in pericolo di vita. Per svolgere i rilievi di legge del caso sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Villorba.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.