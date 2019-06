Perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato, ferita una 40enne

Poteva avere conseguenze gravi l'incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì a Villorba, poco dopo l'1.30, a pochi passi dall'hotel "Le Terrazze", lungo la Pontebbana a Villorba. Una donna brasiliana di 40 anni, M.R.D.C., residente a Silea, ha perso il controllo della sua auto, una Ford Focus, che è uscita di strada alla sua sinistra ed ha terminato la sua corsa all'interno di un fossato che costeggia la strada, finendo contro un ponticello in cemento. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Treviso che hanno estratto la malcapitata, intrappolata tra le lamiere (sarebbe finita sotto il motore del veicolo), e un'ambulanza del Suem 118. La 40enne, letteralmente miracolata, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è stata medicata. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto.