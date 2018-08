Vittorio Veneto, tremendo schianto tra auto: gravissimo un 50enne

VITTORIO VENETO E' di un ferito molto grave, F.M., un uomo di 50 anni , il bilancio di un incidente stradale avvenuto, poco dopo le 14, all’incrocio tra via Da Mosto e via della Bressana, all’imbocco della bretella di viale Ippolito Pinto a Vittorio Veneto. A scontrarsi una Fiat 600 condotta dal ferito e una Renault Clio con al volante un ragazzo di Conegliano. Secondo quanto riferito dalla polizia locale di Vittorio Veneto l'automobilista 50enne sarebbe uscito da via Bressana mentre da via Pinto stava giungendo la Renault. L'impatto, violentissimo, è stato inevitabile. La Fiat 600 ha finito la sua corsa contro un palo della segnaletica stradale ed il 50enne alla guida è stato sbalzato dall'abitacolo, finendo in un campo vicino. L'uomo, soccorso dagli infermieri del Suem 118, è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento.