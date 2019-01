Scontro frontale tra due auto, un ferito

E' di un ferito, fortunatamente molto lieve, il bilancio di un incidente avvenuto alle 9.40 di stamani a Vittorio Veneto in via Saccardo all'incrocio via Frassinelli. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, due auto: uno dei due automobilisti è stato soccorso dal Suem 118 e portato in ospedale. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.