Distrazione fatale: si schianta in piena notte e distrugge due auto in sosta

Incredibile carambola nella notte appena trascorsa. Erano da poco passate le 3.30 del mattino quando i residenti di via Toniolo a Vittorio Veneto sono stati svegliati da un rumore molto forte.

Aperte le finestre si sono trovati davanti una scena incredibile: una Fiat Punto di colore grigio metallizzato, dopo aver urtato 2 auto in sosta, era finita su un fianco, lasciando intrappolato nell'abitacolo il conducente andatosi a schiantare per una distrazione probabilmente legata all'uso del cellulare. I primi a soccorrere il guidatore, un uomo sulla trentina, sono stati i residenti di via Toniolo che hanno subito chiamato sul posto i soccorsi. Pochi minuti dopo l'arrivo di vigili del fuoco e di un'ambulanza del Suem 118 che ha portato in ospedale il guidatore che lamentava un dolore alla spalla sinistra e qualche lieve ferita/escoriazione. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei carabinieri di Vittorio Veneto dal momento che l'auto fuori controllo aveva danneggiato ben due veicoli in sosta costringendo i rispettivi proprietari a chiedere l'intervento di due carro attrezzi nel cuore della notte.