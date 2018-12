Scontro frontale tra auto lungo l'Alemagna a Vittorio Veneto: il bilancio è di un ferito grave

E' di tre feriti di cui uno grave il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto nella giornata di domenica lungo la strada Alemagna a Vittorio Veneto. Poco dopo le ore 15, infatti, due auto si sono improvvisamente scontrate frontalmente tra loro per cause ancora da accertare con precisione. L'impatto è stato violento, tanto che tre persone sono rimaste ferite, di cui una in maniera grave. Tutti i feriti sono stati poi trasportati all'ospedale più vicino per tutte le cure del caso. Per la messa in sicurezza dei luoghi e per i rilievi di rito sono invece rispettivamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.