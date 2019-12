Auto si schianta fuori strada a Vittorio Veneto, traffico bloccato lunedì sera

Incidente, senza gravi conseguenze, in via Europa a Vittorio Veneto, nella serata di lunedì 23 dicembre. Un automobilista, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada e nella carambola ha terminato la sua corsa su un fianco. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza del Suem 118 e le forze dell'ordine. Il traffico è rimasto a lungo bloccato per terminare le operazioni di ripulitura dell'asfalto e il recupero del veicolo incidentato. Solo lievi ferite per l'automobilista.