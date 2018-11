Travolte da un fuoristrada: muore anziana, ferita una 61enne

Tragedia della strada poco dopo le 20 di venerdì sera a Vittorio Veneto, in via Rizzera. Un fuoristrada ha travolto, per cause in corso di accertamento, due donne: il bilancio è di una donna morta sul colpo e un'altra ferita in modo molto grave e ora ricoverata in ospedale. La vittima, 79enne e originaria dell'Alpago, si chiamava Letizia Sperti. Alla guida della Jeep Compass che ha investito lei e un'amica, ora grave in ospedale, un 46enne vittoriese, ora indagato per omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 ma hanno potuto far poco per salvare la vita a Letizia Sperti e i carabinieri di Vittorio Veneto che ora indaga sull'episodio,