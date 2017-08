Si cappotta con l'auto di prima mattina in centro città: un uomo finisce all'ospedale

VITTORIO VENETO Tanto spavento ma fortunatamente nulla di grave per un uomo che sabato mattina, intorno alle 8, era alla guida della sua Opel Corsa di Colore grigio in viale Virgilio a Vittorio Veneto. Per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute prontamente sul posto, l'auto dell'uomo si è improvvisamente semicapottata su un fianco al centro della carreggiata, rendendo così difficoltoso il passaggio degli altri mezzi in transito nella zona. Immediatamente sono comunque intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo e mettere in sicurezza l'area, mentre per prestare le prime cure all'uomo alla guida, rimasto leggermente ferito ma uscito in autonomia dall'autovettura, è intervenuto il Suem 118.