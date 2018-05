Tremendo schianto tra due auto a Volpago del Montello, tre feriti

VOLPAGO DEL MONTELLO Grave incidente stradale alle 14.30 circa di oggi, domenica, a Volpago del Montello, lungo via San Pio X. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Treviso, due auto, una Lancia Y nera e un fuoristrada Land Rover Defender. Il bilancio è di tre feriti: il più grave, C.A., un ragazzo avellinese di 31 anni al volante dell'utilitaria, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, con l'elicottero del Suem 118. Gli altri due coinvolti nell'incidente, due uomini, M.C. e L.C., di 58 e 61 anni, entrambi di Vittorio Veneto, a bordo del fuoristrada, sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna ma non versano in pericolo di vita. Nello schianto i due mezzi sono finiti fuori strada, la Lancia addirittura in un fossato pieno d'acqua che costeggia la strada. Sul posto sono intervenute anche alcune squadre dei vigili del fuoco di Treviso e Montebelluna, giunti con un'autogru per il recupero dei mezzi incidentati. Per i rilievi del caso sono giunti gli agenti della polizia stradale di Treviso.