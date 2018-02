Volpago del Montello, schianto tra auto: due feriti lievi

VOLPAGO DEL MONTELLO Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, a Volpago del Montello lungo via Schiavonesca Nuova, nei pressi della locale caserma dei carabinieri. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto. A restare ferite due persone, entrambe in modo non grave: tra queste un disabile rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna e il Suem 118.