Carambola tra due auto e un furgone a Venegazzù, tre feriti

E' di tre feriti, tutti fortunatamente lievi, tra cui Z.N., un 21enne di Breganze (Vicenza), il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, a Venegazzù di Volpago del Montello lungo via Schiavonesca nuova, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un furgone, un suv Dacia e una Bmw. Sul posto sono intervenute le ambulanze e l'elicottero del Suem 118 oltre ai carabinieri della stazione di Volpago per svolgere i rilievi di legge del caso. Uno dei feriti, di cui non sono state rese note le generalità, è stato trasportato al pronto soccorso del nosocomio trevigiano: non è in pericolo di vita.