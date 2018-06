Camion si rovescia: autista ferito, vigili del fuoco al lavoro

ZERO BRANCO Un camionista ferito e disagi al traffico veicolare. Queste le conseguenze di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, a Zero Branco lungo via Kennedy, la strada provinciale 65 che da Campocroce conduce a Mogliano. Un camion, in prossimità di una rotatoria, si è rovesciato su un fianco: il mezzo pesante trasportava balle di carta da macero. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Treviso e il Suem 118 che ha trasportato l'autista del camion, R.R., 61enne di Agna, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.