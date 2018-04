Incidente lungo la Noalese nella notte: ferite ben sei persone, tra cui un bambino

ZERO BRANCO Pauroso schianto venerdì sera verso le 21.40 lungo la SR515 Via Noalese a Zero Branco. Nello schianto sono rimaste ferite tutte le persone che in quel momento si trovavano all'interno dell'autovettura coinvolta, un'utilitaria di colore blu scuro. Tra loro anche un bambino che sarebbe rimasto ferito fortunatamente in maniera non grave. Sul posto, per prestare i soccorsi e dirigere le operazioni di traffico stradale e per rimuovere il mezzo incidentato, sono intervenuti il Suem 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia.