Schianto frontale tra due auto sulla Noalese, tre feriti

Grave incidente stradale, poco dopo le 21.15 a Zero Branco sulla Noalese, a pochi passi dal supermercato Ali. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, due auto. Il bilancio è di tre feriti, nessuno dei quali in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, le ambulanze del Suem 118 e forze dell'ordine. Si sono registrati inevitabili rallentamenti al traffico.