Scontro tra trattore e auto, traffico nel caos sulla Noalese

ZERO BRANCO Grave incidente, poco dopo le 9, a Zero Branco lungo via Treviso: a scontrarsi frontalmente un trattore e un'auto. Due i feriti, fortunatamente non gravi, trasportati all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dagli infemieri del Suem 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Lungo la Noalese, a causa di questo incidente, si sono create lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.