Si scontrano frontalmente nella notte a Zero Branco: in due finiscono all'ospedale

ZERO BRANCO Nella tarda serata di domenica, verso le ore 23 in via Albera a Zero Branco, due autovetture si sono improvvisamente scontrate frontalmente per motivi ancora poco chiari. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale dal Suem 118 per le cure del caso. Nell'incidente un veicolo è persino finito rovesciato su un fianco in un fossato a bordo carreggiata, mentre è stato divelto anche un palo dell'illuminazione pubblica che è stato però messo subito in sicurezza dai vigili del fuoco.