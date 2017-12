Incidente tra due auto, un mezzo capovolto: due feriti lievi

ZERO BRANCO Se la sono cavata con ferite lievi i due automobilisti che nel tardo pomeriggio di Natale, poco dopo le 19, sono stati coinvolti in un incidente stradale avvenuto a Zero Branco, all'incrocio tra la Noalese e via Marconi. Ad entrare in collisione due mezzi, uno dei quali si è capovolto sulla carreggiata. Gli automobilisti sono usciti sulle loro gambe dai mezzi e sono stati soccorsi dagli infermieri del Suem 118. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri. Il traffico lungo la Noalese ha subito pesanti rallentamenti con code in entrambe le direzioni di marcia.