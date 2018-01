Zero Branco, esce di strada con l'auto nella notte: ferita una 28enne trevigiana

ZERO BRANCO Erano le 22.20 di sabato sera quando una ragazza trevigiana, B. G. di 28 anni, ha perso improvvisamente il controllo della sua autovettura andando a schiantarsi fuori strada distruggendo la parte anteriore dell'auto lungo via Zecchina a Sant'Alberto di Zero Branco. Ancora poco chiari però i motivi che abbiano causato l'incidente. La giovane è stata in ogni caso soccorsa in pochi minuti dai vigili del fuoco che l'hanno estratta dal suo mezzo e poi consegnata alle cure del Suem 118 per via delle ferite riportate. Fortunatamente non erano presenti passeggeri nell'autovettura, che ha comunque subito danni ingenti, ma a preoccupare i pompieri è stata soprattutto l'alimentazione a GPL della stessa. Solo quindi dopo aver messo in sicurezza il luogo del sinistro i vigili del fuoco sono potuti tornare in caserma.