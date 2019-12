Incidente sul lavoro: operaio di 23 anni ricoverato in condizioni critiche

Un operaio di soli 23 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto venerdì mattina, 20 dicembre, in Via delle Industrie a Mansuè.

H. Alì H., queste le iniziali del giovane operaio di origini straniere, si è gravemente ferito mentre era operativo sul luogo di lavoro. Ancora da chiarire l'esatta dinamica alla base del grave ferimento in azienda. Il 23enne è stato trasportato in ambulanza al Ca' Foncello: le sue condizioni sono molto gravi stando a quanto riportato dal personale del Suem. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.