Sbaglia il tuffo da un pontile di Jesolo: grave un 19enne, rischia la paralisi

Grave incidente in spiaggia domenica pomeriggio a Jesolo. Due ragazzi nordafricani, attorno alle 17, si sono tuffati da un pontile (in realtà interdetto al pubblico per evitare assembramenti) all'altezza della torretta 21, in zona piazza Milano. Uno dei due, nello slancio, ha però sbattuto fortemente sul fondale restando gravemente ferito. Immediato l'intervento dei soccorsi: il giovane, un tunisino 19enne residente nel trevigiano, è stato assistito dai bagnini e trasportato all'ospedale. La prognosi è riservata, ma si teme la lesione alla spina dorsale con rischio paralisi.

