Ghiaccio sulla Valsugana: incidenti a catena, feriti e strada bloccata

Il ghiaccio ha paralizzato la circolazione causando diversi incidenti e tamponamenti a catena sulla Valsugana ai confini tra le provincie di Treviso e Vicenza in direzione Trento. L'emergenza è scattata alle prime ore di lunedì mattina e sarebbero diverse le macchine e i mezzi pesanti coinvolti con numerosi feriti. Sul posto sono arrivatii soccorsi, vigili del fuoco, polizia stradale e anche un elicottero del Suem.

La statale, secondo le prime informazioni della polizia locale di Bassano, è completamente bloccata e la raccomandazione è di non prendere la Valsugana.

IL COMUNICATO DI ANAS La strada statale 47 “della Valsugana” è temporaneamente chiusa al transito in entrambe le direzione a causa di un incidente avvenuto in corrispondenza del km 71,500, nel territorio comunale di Cismon del Grappa, in provincia di Vicenza. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto più veicoli. Le deviazioni sono segnalate in loco.