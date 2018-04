Come starti vicino, incontri rivolti ai famigliari di anziani non autosufficienti

CASIER E’ alle porte il secondo appuntamento del ciclo di incontri gratuiti promossi dal Gruppo Orpea e della Residenza Casamia Casier dedicato a tutti coloro i quali si trovano a fronteggiare la complessa situazione di doversi occupare di un anziano malato. Deficit della memoria, afagia, disorientamento, difficoltà di relazione, si tratta di problematiche e situazioni che spesso spaventano e colgono impreparati famigliari e caregivers. Per queste ragioni Orpea, da sempre impegnata nell’accompagnare i propri ospiti in un percorso di cura, assistenza e benessere che vada oltre la semplice ospitalità, ha deciso di offrire un servizio informativo e formativo gratuito alle famiglie di anziani malati e di individui non autosufficienti. Uno spazio di ascolto, sostegno e confronto per identificare soluzioni e gestire situazioni difficili a domicilio e in struttura.

Lunedì 16 aprile si terrà l’incontro "DISFAGIA: QUANDO LA DEGLUTIZIONE DIVENTA DIFFICILE. GUIDA ALLA CORRETTA ALIMENTAZIONE" condotto dalla dott.ssa logopedista Maria Vittoria Tiveron. Durante l’incontro verrà sottolineata l’importanza della variazione della consistenza di cibi solidi e liquidi per permettere un’alimentazione in sicurezza e verranno fornite informazioni sulla gestione dell’anziano con problemi di deglutizione.