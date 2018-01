Nuova viabilità in città: a Ponzano tre incontri aperti alla cittadinanza

PONZANO VENETO Sta facendo parecchio discutere il progetto di modifica della viabilità di Via Villa Minelli nel territorio comunale di Ponzano Veneto. Stando alle prime indiscrezioni trapelate sul progetto si tratterebbe di un intervento volto alla chiusura di un tratto di strada della lunghezza di circa duecento metri in corrispondenza della villa in modo da realizzare due nuove rotonde, una bretella stradale a doppia corsia a collegamento tra via Villa Minelli e via Marconi e infine una modifica dell'innesto di Via Castagnole con la Strada Provinciale Via Roma, con la creazione di un parco e una pista ciclopedonale.

La presentazione del progetto ha fatto storcere il naso a diversi residenti non solo per la possibile modifica della viabilità ma anche per l'eventuale e pericolosa sottrazione di terreni agricoli che verrebbero asfaltati per fare posto alla nuova circonvallazione. Dietro al progetto ci sarebbe l'ombra della famiglia Benetton, che ha la sua sede proprio nella storica villa di Ponzano. Lo spostamento della viabilità sarebbe un progetto voluto e finanziato in gran parte proprio dall'imprenditore trevigiano. Per chiarire la situazione sulle possibili modifiche alla viabilità, il comune di Ponzano ha fissato tre incontri per spiegare nei minimi dettagli il progetto ai cittadini. I tre appuntamenti si terranno il 9, il 16 e il 23 gennaio alle 18.30 nel salone della barchessa di villa Rubbi-Serena. Agli incontri saranno presenti i rappresentanti dell'amministrazione comunale, i progettisti e ogni appuntamento sarà aperto a tutti i cittadini. Nel primo incontro si parlerà di mobilità ciclopedonale e aree verdi, nel secondo appuntamento spazio per discutere sul nuovo percorso e le soste degli autobus mentre l'ultimo incontro avrà al suo centro il tema della nuova viabilità di Ponzano. Temi caldi ma la speranza di molti residenti è che questi incontri possano fornire le risposte attese da un progetto che presenta ancora molti interrogativi per i cittadini.