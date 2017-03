La famiglia si prepara a fare goal: a Treviso un altro passo avanti nella preparazione degli operatori

TREVISO La famiglia dalla panchina al centrocampo, e con il nuovo compito di tirare in porta. Questo lo sforzo, non proprio agli inizi, del Forum delle Famiglie che a Treviso nel salone del Centro della Famiglia nei giorni scorsi ha celebrato Innova 2, una giornata di formazione che ha avuto come tema principale la buona leadership.

Nell’agone pubblico, come in una partita di calcio, ogni singola persona deve saper gestire le risorse, proprie e di squadra. “E’ fondamentale che famiglie si mettano a servizio di altre famiglie”, ha detto Gigi De Palo presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, “perché senza famiglia non esistono neanche gli altri corpi intermedi. Per questo gli enti più grandi come lo Stato, le Regioni, i Comuni devono collocare la famiglia al centro delle loro politiche”. La famiglia può e vuole incidere nell’orientamento della società se fa rete, se fa presente la sua forza che è silenziosa, ma molto grande. Oggi senza le famiglie i costi sociali sarebbero maggiori. Il Forum, anche con la giornata trevigiana, si muove per collegare attivamente le associazioni delle famiglie al sostegno e allo sviluppo delle loro istanze senza vittimismi, ma facendo presente che “le famiglie non sono malate, ma lo è il Paese, ed esse sono la soluzione dei mali del Paese, tra cui la denatalità, ma anche la crisi economica”, ha detto De Palo.

La strategia indicata è quella di essere presenti ogni giorno dove è giusto esserlo, nelle scuole, a livello politico, nelle istituzioni. Non è questione di alzare la voce, che non porta infatti a un risultato automatico. Ciò che porta risultati è essere lì, ogni giorno, e risolvere i piccoli e i grandi problemi. Il fondamento della strategia è esserci. Il Forum è già una alleanza di associazioni di famiglie, ma “tutti i temi che già portiamo avanti riguardano non solo le persone che stanno dentro le nostre associazioni, ma tutte le persone, tutte le persone hanno infatti desiderio e diritto di vivere una esistenza piena, per esempio avere dei figli, il desiderio di figli è molto elevato, il problema è che ci sono impedimenti oggettivi e gravi. Dobbiamo quindi creare alleanze con tutte le persone che hanno nel cuore questi desideri ma non riescono a realizzarli. Noi dobbiamo farcene carico”.