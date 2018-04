Il Presidente della Camera di Commercio incontra il sindaco di Oderzo Scardellato

ODERZO L'Amministrazione comunale di Oderzo e la struttura amministrativa della Camera di Commercio di Treviso – Belluno hanno messo le basi per la costruzione di un programma condiviso di valorizzazione del territorio opitergino attraverso la promozione di eventi culturale turistici. "In un momento di scarsità delle risorse bisogna mettere insieme idee, strumenti e mezzi – afferma il Presidente della Camera di Commercio Mario Pozza - I comuni dell'opitergino le associazioni economiche e la Camera di Commercio sono dunque impegnati a costruire programmi comuni per accrescere la qualità della proposta turistica di una parte della provincia di Treviso ricca di storia e tradizioni".